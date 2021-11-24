Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği'nin ilk yarının kalan 6 maçında hakemlerle ilgili konuşmamaya yönelik aldığı karara tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, hatalı ve haksız kararlar karşısında hak arayışlarını devam ettireceklerini belirtti.

İşte yapılan açıklama;

Kulüpler Birliği’nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda “14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız” şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, Futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.