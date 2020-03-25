Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe futbol takımında bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında COVİD-19 bulgularına rastlandığını üzülerek öğrendik. Her ikisine ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için ''geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için ''geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Barcelona

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfası, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Barcelona Türkiye'nin sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." denildi.

Anadolu Efes Kulübü de sarı-lacivertliler için sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için ''geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız."

AA

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