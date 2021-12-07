Türkiye Kum fırtınasında göz gözü görmedi! Çok sayıda yaralı var

Kum fırtınasında göz gözü görmedi! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Kum fırtınasında göz gözü görmedi! Çok sayıda yaralı var

Konya- Aksaray yolunda, kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu meydana gelen, 6 araçlı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

07 Aralık 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun Zincirli mevkisinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu 2 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Zincirleme kazada 7 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. 

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta, yine kum fırtınası nedeniyle Hayrullah Çömlekçi'nin kullandığı 38 BF 631 plakalı TIR'ın kabin bölümü devrildi. Kazada sürücü Çömlekçi yaralanırken, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü. 

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, zincirleme kazadan önce ve sonra Konya- Aksaray ile Konya- Aksaray yollarını, kum fırtınasının etkisini gösterdiği dakikalarda kısmen kapattı. 

İsmail AKKAYA- Duygu KARAKOÇ/ KONYA(DHA)

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