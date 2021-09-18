Türkiye Kum zambaklarını koparanlara büyük ceza!

Kum zambaklarını koparanlara büyük ceza!

Türkiye

Kum zambaklarını koparanlara büyük ceza!

Muğla’nın Datça ilçesinde sahili süsleyen kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezasının 80 bin 365 lira olduğu bildirildi.

18 Eylül 2021, Cumartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, gazetecilere, kum zambaklarının sadece Türkiye’de değil, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından korunan türler arasında yer aldığını söyledi.

Kum zambaklarının tahrip edilmesine karşı cezai ve idari yaptırımlar olduğunu belirten Uslu, "Bu türün yaşama alanlarını tahrip edenlere veya kopartanlara 80 bin 365 lira para cezası uygulanacak." dedi. Otel İşletme Müdürü Erkan Malcı ise kum zambaklarının nesli tükenen bitki olduğunu bu nedenle gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

2016’da yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azaldığını aktaran Malcı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılmasının da yasak olduğunu dile getirdi.

AA

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