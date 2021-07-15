Türkiye Kumalığı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! 161 gün sonra teslim oldu

Kumalığı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! 161 gün sonra teslim oldu

Türkiye

Kumalığı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! 161 gün sonra teslim oldu

Diyarbakır'da, kumalık talebini reddettiği kuzeni Emine Karakaş'ı (16) öldüren, 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), 161 gün sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Karakaş, adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 22:00 Son Güncelleme:
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Olay, 4 Şubat'ta, Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kuzeni Emine Karakaş'ın öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalara rağmen Karakaş'ın izine rastlanılmadı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Aslan Karakaş, adliyeye sevk edildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)

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