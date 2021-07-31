Kumar bağımlısı olduğunuzu gösteren işaretler

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.





Bahis bağımlılığı, her gelir grubundaki kişilerde görülebilir. Özellikle 40-50 yaş arası erkeklerde daha sık görülmektedir. Kişi bahis bağımlılığı nedeniyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve işyeriyle ilgili sorunlar yaşamasına rağmen bu tutkusundan vazgeçemez. Bu kişilerde alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı da görülebilmektedir.





Bahis bağımlılarında görülen durumlar:





- Bahis üzerine aşırı kafa yorar. Gün içerisinde tüm fırsatlarda, hatta işini ihmal ederek bahis sitelerine girer veya gazetelerden takip eder.

- Akıllı telefonunda daha çabuk bahis oynayabilmesi için; bahis programı ve bahis sonuçları uygulamaları yüklüdür.

- Giderek daha yüksek rakamlarda bahis oynar. Küçük rakamlar giderek heyecan vermemeye başlar.

- Birçok kez bahis alışkanlığını bırakmaya çalışsa da başarılı olamaz.

- Bahis oynamayı bıraktığı dönemlerde huzursuz, gergin ve sinirli olur.

- Bazıları sorunlardan kaçmak ya da psikolojik olarak rahatlamak için bu alışkanlığına devam edebilir.

- Bahiste para kaybettiklerinin ertesi günü, bunu telafi etmek için gene oynar. (Kaybettiğini kovalamak)

- Oynadığı bahis miktarları ve oynama sıklığı konusunda yalan söyler.

- Kumar oynamak için; sahtekârlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasal sorunlara bulaşır.

- Bahis nedeniyle işini, geleceğini, okulunu, ilişkilerini riske sokabilir.

- Riskli kişilerden borç alır. (Tefeciler gibi)

- Kayıplarını tek seferde geri almayı ister, bu nedenle daha riskli davranır. Daha yüksek paralarla bahis oynar. Rakam giderek artar.

- Kayıpları konusunda yalan söyler.

- Borçları nedeniyle yasal sorunlar yaşar.

Bahis bağımlısı kişinin, eğer kendi isteği yoksa tedavisi oldukça güçtür. Çoğu ekonomik veya yasal sorunlar açığa çıkınca yardım isterler. Bu kişilerin tedavisinde aile desteği önemlidir.

-Bu kişiler kredi kartlarını ve banka kartlarını; ya kapatmalıdırlar ya da yakınlarına vermelidirler.

- Üzerlerinde günlük mecburi ihtiyaçları dışında, para bulundurmaları gerekir.

- Ailesi eğer borçlarını kapatırsa; bunu borç olarak vermelidir. Hiçbir sorun yokmuş gibi karşılıksız vermemelidir.

- Aile, kişiyi dürüstlük konusunda cesaretlendirmelidir.

- Bahis oynanan yerlerden uzak durması gerekir.

- Telefondan bahisle ilgili uygulamaları kaldırması gerekir.

-Kendisine uygun uğraşı ya da hobi bulması uygun olabilir.

- Aile desteğine ve kendi uğraşmasına rağmen, kişi bu bağımlılıktan kurtulamıyorsa mutlaka bu konuda tedavi görmelidir.





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