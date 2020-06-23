Kumarhaneden çok daha fazlasını sunan ülke: Kıbrıs

Kıbrıs ile bütünleşmiş bir yiyecek olan hellim peyniri bölgenin en ünlü gıdası. Kıbrıs’a gidildiğinde hellim yemek ve hatta dönüş için birkaç paket satın almak alışkanlık haline gelir. Kıbrıs’a gidenlerden dönüşte getirmeleri istenen bir peynir çeşidi. Akdeniz adası olması nedeniyle balık ve otlu mezeler, Kıbrıs mutfağında oldukça büyük öneme taşır. Şeftali kebabı ise Kıbrıs'ın en meşhur lezzetleri arasında.

Kuzey Kıbrıs’ta ne yenir?

Şeftali Kebabı

Koyun veya keçi kıymasının maydanoz ve baharatlarla yoğrulduktan sonra iç yağına sarılması ile şekil verilerek yapılır. Köfte şeklinde hazırlanan et kömürde pişirilir. İçinde şeftali olmayan bu yemeğin adı aslında Şef Ali kebabı. Ancak söylenişi sebebiyle zaman içinde “şeftali” olarak yerleşti.

Pirohu

Pirohuya Kıbrıs’a has bir mantı. Normal mantı içine kıyma koyulurken Kıbrıslılar mantı içine nor (lor peyniri) veya patates koyarak mantıyı hazırlarlar. Hamur işi severlerin ağzına layık bir yemek.

Molehiya

Molehiya, aslında bir bitki adı. Bu bitki özel olarak yetiştirilir. Toplandıktan sonra yazın kurutulur ve bir müddet saklanır. Kuzu veya tavuk eti kullanılarak birlikte pişirilir.

Lalangı

Tavşan etiyle yapılan bu yemek av hayvanları seven gurmelerin unutamayacağı bir lezzet. Tavşan eti, mayalı hamur, baharattan oluşan yemek son olarak derin yağda kızartıldıktan sonra servis edilir.

Kolakas

Kolakas bazen de gölevez diye adlandırılan ve Kıbrıs'ta çok sevilen bir bitki. Patatese çok benzer. Ancak patatesten farklı olarak, bir tanesi yaklaşık 4-5 kilo gelebilir. Kolakas yemeği, tavuklu ve etli yapılabilir.

Gullurikya

Yapımı lokmaya benzeyen bir tatlı. Buğday unu, su karıştırılarak hazırlanan hamur Harnup pekmezinde pişirilir. Pekmezin özellikle keçi boynuzu (Harnup) pekmezi olması tatlının püf noktası.

Paluze

Kıbrıs’ta üzüm muhallebisine paluze denir. Kırmızı üzümden yapılan muhallebi pelte kıvamında. Üzerine file badem konularak servis edilir.

Kuzey Kıbrıs'ta gezilecek yerler

Yılın büyük bir bölümünde ziyaretçiler deniz, kum ve güneşten faydalanabilir. Otellerin havuz ve deniz olanakları çok iyi. Ayrıca Kıbrıs’ta tekne turu satın alınarak koylar ve Kıbrıs’ın gizli kalmış güzellikleri görülebilir.

Akdeniz’in en stratejik konuma sahip adası olan Kıbrıs, tarih boyunca defalarca istila edilmiş ve her gelen farklı medeniyet burada izlerini bıraktı. Bu nedenle de çok sayıda tarihî eser görmek mümkündür. Adanın başlıca yapıları arasında Surlariçi, Bellapais Manastırı, Girne Kalesi Müzesi, Büyük Han, St. Hilarion Kalesi, Salamis Antik Kenti, Ayios Trias Kalesi yer almakta. Kıbrıs’ta Tunç Çağı’na ait kalıntılar da bulunmakta.

Girne Kalesi

Ünlü Girne Kalesi, tarih boyunca korsanlardan adayı korumak için ayakta kaldı. Şimdilerde içinde birçok eserin sergilendiği bu açık hava müzesi görülmesi gereken yerlerin başında gelir. Kaleye çıkıp Kıbrıs manzarası fotoğrafları çekmek iyi bir seçenek.

Surlar İçi

Lefkoşa, Rum ve Türk tarafı olarak ikiye bölünmüş durumda. Dünyanın bölünmüş son başkenti surlar ile birbirinden ayrılır. Sur içerisindeki tarihî yapılar ve dar sokaklar gezilmesi gereken yerler arasında. Türk ve Rum tarafları arasında ilk kez 2003’te Lidra Palas, ardından aynı yıl Metehan ve 3 Nisan 2008’de Lokmacı kapısı açıldı.

Salamis Harabeleri

Bronz Çağ’a ait olduğu düşünülen kalıntılar ile Salamis, güzelliğini koruyan nadir antik kentlerden. Kralların mezarları, Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro ve daha birçok eserin yer aldığı Salamis Harabeleri mutlaka gezilmesi gereken bir yer.

Barbarlık Müzesi

Kıbrıs harekâtı öncesinde 1960’lı yıllarda yaşanan olayların dehşetini yansıtan bir müze. Küvetteki kan, duvardaki kurşun izleri gibi detayların el değmeden saklandığı evi gezmek isterseniz yanınızda çocukları götürmemek daha uygun olabilir.

St. Hilerion Kalesi

Eskiden uzunca bir süre adaya hâkim olan Lüzyanlılardan kalma önemli bir eser. Beşparmak dağları üzerinde kurulan üç kaleden en batıda yer alanı olan kale denizden yaklaşık 700 metre yükseklikte kurulmuştur. Oldukça sarp iki tepe üzerinde yer alan Kale, Bizans Dönemi’nde onarımdan geçmiş, 1489 yılında Venediklilerin adayı ele geçirmesiyle kendi yalnızlığına terk edildi.

Namık Kemal Meydanı

Vatan Yahut Silistre tiyatro oyunu nedeniyle Kıbrıs’a sürülen ünlü edebiyatçının adını taşıyan bir meydan. Meydanda, kafeler, restoranlar, Namık Kemal Müzesi ve Namık Kemal’in tutulduğu zindan bulunmakta.

Kapalı Maraş

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Türklerin kontrolüne geçti. Günümüzde bölgede kimse yaşamıyor. Eskiden çok güzel bir tatil yeri olan bölge, bugün ölü bir şehir hâlinde.

Apostolos Andreas Manastırı

Zafer Burnu’na yakın mesafede olan manastır, Hristiyanlar için oldukça önemli bir yer. Efsaneye göre adada su sıkıntısı çekildiği bir dönemde, havarilerden Andreas adaya gelip asasını yere vurduğunda su çıkmıştır. Manastırın yanında bulunan bu su kaynağı pazar ve dini günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Girne Yat Limanı

Akdeniz’i aşan teknelerin ve tatilcilerin yaz aylarında uğrak noktalarından olan bölge, tam bir Akdeniz şehri. Restoran ve kafelerin yer aldığı liman eğlenceli ve renkli etkinliklere de sahne oluyor. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Kuzey Kıbrıs’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



