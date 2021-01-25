Türkiye Kumarhaneyi basan polis, bir şüpheliyi akla gelmeyecek yerde buldu

Kumarhaneyi basan polis, bir şüpheliyi akla gelmeyecek yerde buldu

Türkiye

Kumarhaneyi basan polis, bir şüpheliyi akla gelmeyecek yerde buldu

Şırnak'ta, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken kumar oynandığı ihbarını alınca oyun salonuna baskın yaptı. Polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye toplam 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

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Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.

85 bin 80 TL ceza

İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı. Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi.

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