Türkiye Kumaş deposunda korkutan yangın! Kilolarca kumaşı kucaklarında taşıdılar

Kumaş deposunda korkutan yangın! Kilolarca kumaşı kucaklarında taşıdılar

Türkiye

Kumaş deposunda korkutan yangın! Kilolarca kumaşı kucaklarında taşıdılar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir kumaş deposunda yangın çıktı. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri kilolarca kumaşı depodan çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

19 Ocak 2022, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun elektrik panosunda yangın çıktı.


Panodan yükselen alevler, kısa sürede kumaşlara da sirayet etti. Depodaki kumaşlar kısa sürede alevlere teslim oldu. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına yardım eden 2 depo görevlisi dumandan etkilendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hemen ambulanslara alınan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Depo görevlileri ve itfaiye ekipleri, kumaşları dışarıya çıkarabilmek için uzun süre uğraştı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kucaklanarak dışarıya taşınan kumaşlara su sıkılarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrasında depoda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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