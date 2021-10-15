Kumda 6 milyon yıllık ayak izi bulundu

Girit Adası'ndaki Trachilos yakınlarında 2002 yılında tespit edilen ayak izlerinin 6 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Keşfedilen 50 izin olduğu, muhtemelen Akdeniz'in kısa süre için kuruduğu sırada oluştukları tahmin ediliyor.

İzler, Akdeniz sahilinde antik dönemde oluşan bir tür tortul kayaçta doğa tarafından korunmuştu.

Başlangıçta hangi türün insan benzer ayak izleri bıraktığı konusunda bilgi eksikliği vardı.

Sonrasında ise Ancak izlerin ayak başparmağı insanlara benzer ve tabanında maymunlarda bulunmayan bir topun olduğu fark edildi.

Ayak izlerinin homininlere (modern insan, soyu tükenmiş insan türleri ve tüm yakın atalarımızdan oluşan grup) ait olduğunu gösteren bulgular 2017 yılında yayınlandı.

Girit'te bulunan 6 milyon yıllık ayak izleri, insan evrimi hakkında yeni bir bakış açısı sağladı.

Prof. Modelaine Böhme, açıklamasında "Ayak izlerini bırakanlarla ile muhtemel insan öncesi Graecopithecus freybergi arasındaki bağlantıyı göz ardı edemeyiz" dedi.

Böhme'nin ekibi birkaç yıl önce Girit'ten birkaç 100 kilometre uzakta bulunan Atina'da 7.2 milyon yıllık tortulardan elde edilen fosillere dayanarak, şu anda Avrupa olan yerde daha önce bilinmeyen bir insan öncesi tür tespit etmişti.

Girit'ten elde edilen fosiller, 6.1 ila 5.8 milyon yıl önce yaşamış ve kökeni Kenya'da olan, Afrika'nın en eski insan öncesi türü olan dik yürüyen maymun Orrorin tugenensis'in kalıntılarıyla yaklaşık olarak aynı yaşta.