Kumdan sayılar (Oyun)

MALZEMELER

Bolca küçük taş, kum, 3 tane kutu, kâğıt ve kalem / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber A4 kâğıtlarını dörde bölün. Böldüğünüz her parça üzerine kalemle farklı rakamlar yazın. Kutulardan birini kum ile doldurun. İkinci kutuya taşları ve üçüncü kutuya ise rakamlı kâğıt parçalarını koyun. Üç kutuyu ortada kum dolu olan kutu olacak şekilde yan yana koyun. Çocuğunuzdan sırayla kâğıttaki rakamları kum dolu kutunun içerisine taşları yerleştirerek oluşturmasını isteyin.