Son zamanların popüler tarifi: Kumlu pasta tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan kumlu pasta tarifi enfes bir lezzete sahip. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için kumlu pasta tarifi arıyor ya da kumlu pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kumlu pasta tarifi, kumlu pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kumlu pasta tarifi

Kumlu pasta malzemeleri

Keki için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un (300 ml’lik bardak ile)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Islatmak için:

1 su bardağı süt

Kreması için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı dolusu nişasta

2 yemek kaşığı dolusu un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket (80 gr) çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 paket kakaolu bisküvi

Vişne

Kumlu pasta yapılışı

Kumlu pasta yapımına keki hazırlamakla başlayın. 3 yumurta ve bir bardak şekeri köpürene kadar çırpın. Bir taraftan karıştırmaya devam ederken diğer taraftan yağı ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kumlu pastanın keki için gerekli olan kalan kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kek karışımını önceden yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekinizi kontrol ederek, yaklaşık yarım saat pişirin. Kek pişerken siz diğer taraftan kremasını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kremasını hazırlamaya süt, un, nişasta, şeker ve kakaoyu bir tencereye alarak başlayabilirsiniz. Süt soğukken malzemeleri karıştırmaya başlayın. Sonrasında ocağın altını yakarak, karıştırmaya devam edin. Kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edin. Koyulaşmaya başlayan karışımın üzerine kalan malzemeler olan tereyağı ile çikolatayı ekleyip ocağın altını kapatın. Tereyağ ve çikolata eriyene kadar durmadan karıştırmaya devam edin. Pişen kekinizi fırından çıkarın ve biraz ılıklaşmasını bekleyin. Ilıklaşan keki 1 bardak süt ile ıslatın. Sütle ıslattığınız kekin üzerine kremayı dökerek yayın. Keki sütle ıslatıp, kremasını sürdükten sonra soğumasını bekleyin. Kakaolu bisküvileri mutfak robotundan toz haline gelinceye kadar öğütün. Toz halindeki bisküvileri kekin üzerine serpin. Servis etmeden önce buzdolabında 4-5 saat dinlendirin.



