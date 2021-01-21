Kumrular, güvercingiller familyasından olmasına rağmen, Streptopelia familyasından kabul edilir. Güvercine göre daha küçük yapılıdırlar. İnce gagaya, uzun ve yuvarlak bir kuyruğa sahiptirler. Boynunun arkası gri-mavi renklidir. Boynunda doğal bir halka vardır.

Kumru ötücü bir kuştur. İnsanlar arasında yaşamaya alışkındır. Bahçelerde, parklarda, köylerde, sitelerde insanlardan kaçmadan yaşayabiliyorlar. Apartman boşluklarına, çatı aralıklarına, ağaçlara, kısaca müsait gördükleri her yere yuvalarını yapıyorlar. Yuvaları çok basittir. Topladıkları birkaç dal parçasıyla derme-çatma bir yuva yapıyorlar.

Ömürleri genellikle 1 yıldır. Dişi kumru yılda 2 defa yumurtluyor. Yavrular yumurtadan çıktıktan yaklaşık 18 gün sonra yuvadan uçuyorlar. Anne kumru, yavrularını "güvercin sütü" denilen bir salgıyla besliyor. Salgıyı gagadan gagaya aktarıyor. Bu nedenle "sevgi kuşu" olarak da anılıyor.

Kumruların vücut yapıları çok sağlamdır. Açık havada, özellikle soğuk ortamlarda yaşamaya karşı dayanıklıdırlar. Yeni bir ortama çabuk adapte olabiliyorlar. Yeni ortamda vücutları bağışıklık kazanarak, yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Kumruların insanların evliliklerine benzetilmesi

Yeni evlenen, birbirini çok seven çiftlere "kumrular gibi" yakıştırması yapılır. Bunun nedeni kumruların tek eşli olmasıdır. Birbirlerini çok severler. Ömürleri kısa olduğu için sürekli olarak çiftleşirler. Ayrıca eşlerden biri öldüğü zaman, diğeri başka bir eş bulmuyor. Hayatını tek başına geçiriyor.

Kumrular, doğal yaşam döngüsü içinde normalde ormanlık alanlarda yaşarlar. Fakat kentleşmenin getirdiği sonuçlar nedeniyle insanların arasında yaşayabiliyorlar. Türkiye'nin her yerinde görülebiliyorlar. Parklarda, bahçelerde, köylerde yaşıyorlar.

Yabani güvercinlerin görüldüğü her yerde kumruları görmek mümkündür. İnsanlara alışkın olduklarından evlerin balkonlarında, pencere önlerinde kaçmadan konaklıyorlar.

Türk kumrusu, gülen kumru olarak adlandırılan Streptopelia senegalensis türü genellikle Trakya ve İstanbul tarafında yaşıyor. Gezici özelliğine sahip olduklarından Anadolu'nun birçok yerleşim yerlerine dağılmışlardır.

Nasıl beslenir ve avlanır?

Kumru hem etçil hem de otçul bir kuştur. Mineraller, vitaminler, kalsiyum açısından zengin yeşillikler ana besinidir. Darı, buğday, mısır, kenevir diğer ana besinleridir. Bitkiler dışında, solucan, sinek, küçük böceklerle de beslenir. Kalsiyum açısından yumurta, istiridye kabuğu yer.

Kumru, avcı bir kuş değildir. Genellikle, yaşadığı bölgede yiyeceğini arayarak, bulur. Yerleşim yerlerinde yaşayanlar, balkonlardaki çiçeklerden, sebzelerden, park ve bahçelerdeki tarhlardan, köylerde tarlalardan yiyeceklerini temin ederler.

Şehir hayatında, kumruların beslenmeleri daha zordur. Çünkü kediler, köpekler, kargalar en büyük düşmanlarıdır. Bu nedenle çöplere fazla yaklaşamıyorlar. İyi niyetli insanlar, balkonlarına, pencere kenarlarına buğday, bulgur, ekmek gibi bakliyat koyarak beslenmelerini sağlıyorlar.

İslam dini, hangi kuşların yenip, yenmeyeceğini açıkça belirtmiş. Buna göre; iğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenebiliyor. Kumru da bu gruba girmediği için yenebilir. Kumru, eti yenen bir kuş olmasına rağmen zevk ve av için öldürülmesi caiz değildir.

Kumru, halk arasında "sevgi kuşu" olarak kabul edildiği için avlanılması pek hoş karşılanmıyor. Ayrıca tek eşli olduklarından, eşlerinden biri vurulduğunda diğer eş hayatı boyunca tek yaşıyor.

Kumrunun İslam dininde yeri

Kumrunun, İslam dininde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Hz. Muhammed (SAV), Mekke'den Medine'ye göç ederken Sevr mağarasında konaklamış. Peygamberin izini süren müşrikler, mağaraya kadar gelmişler. Fakat mağaranın ağzında yuva yapmış kumruları görünce geri dönmüşler. Bu nedenle, Müslümanlar açısından kumrunun ayrı bir değeri vardır.



