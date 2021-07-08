Magazin Kumsala tabela astılar: Özel mülktür girilmez

Kumsala tabela astılar: Özel mülktür girilmez

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Kumsala tabela astılar: Özel mülktür girilmez

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar çocukları Deniz Efe ve Ela ile sezonu Marmaris'teki lüks villalarında açtı. Çift denize sıfır olan evlerinin önüne ‘Özel mülktür girilmez’ tabelası astı. Umut ÜNVER / POSTA

08 Temmuz 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Şahan Gökbakar pandemi dönemi öncesinde Marmaris’te 10 milyon TL’ye villa almıştı. Tadilat işleri tamamlandı, dekorasyonu bitti. Oyuncu 3 milyon TL masraf yaptı ama villasının değeri artan dövizle birlikte 30 milyon TL’ye yükseldi. Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile sezonu yeni yerleştikleri lüks yuvalarında açtı. Önceki gün ise servet değerindeki teknelerindeydiler.

DÜRBÜNLE NÖBET TUTTU

Bu sırada Selin Gökbakar denize sıfır olan evlerinin önüne günlük bir gezi teknesinin demir attığını fark etti. Özel getirttikleri kumlara tatilcilerin çıkması üzerine personelini, tur teknesine yolladı. Uzun konuşmalar sonucunda tekne koydan ayrıldı. Daha sonra Selin Gökbakar elinde dürbünle nöbet tuttu. Akşama doğru evlerine dönen çiftin ilk işi iskeleye ve kumsala ‘Özel mülktür girilmez’ tabelası asmak oldu. Ardından denize tonoz ve şamandıra bıraktılar.

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