Kundalini nedir? Kundalini uyandığı nasıl anlaşılır? Kundalini enerjisi ne işe yarar?
Hayatınızın amacını keşfetmeye ve tüm potansiyelinizi harekete geçirmeye hazır mısınız? Kundalini Yoga, güçlü enerjiyi kanalize etmenize ve hayatınızı dönüştürmenize yardımcı olan eski bir uygulamadır.
12 Ekim 2021, Salı 18:21 Son Güncelleme:
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Kundali, enerji ve farkındalık konularına ilgi duyan hemen hemen her bireyin sıklıkla duyduğu, bir konu olma özelliği barındırmaktadır. Fakat kundali konusunu duyan her birey bu konu hakkında bilgi sahibi olmamaktadır. Bundan dolayı sizin için çok merak edilen Kundalini nedir? Kundalini uyandığı nasıl anlaşılır? Kundalini enerjisi ne işe yarar tüm detayları ile derledik.
KUNDALİNİ NEDİR?
Kundali konusuna ilgi duyan bireylerin sayısında her geçen gün çok ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu bakımdan hakkında doğru bilgi verilmesi gerekli olan önemli konular arasında kendisine yer bulmaktadır. Bir hayli sıklıkla sorulan kundalini nedir sorusunun cevabını şu şekilde vermek mümkündür:
Buna göre kundali vücutta uyuyan bir enerjidir. Bu enerjinin uyandırılabilecek nitelikte bir enerji olduğunun vurgulanmasında da büyük bir yarar olacaktır.
- Kundalini enerjisi, belirli meditasyon ve yoga pratiklerinin düzenli olarak yapılması yoluyla uyandırılabilmesi mümkündür.
- Bunun yanı sıra insanların yaşamış olduğu ağır travmalar ve önemli olaylar neticesinde uyandırılabilmesi mümkün olmaktadır.
Konun her birey tarafından daha anlaşılabilir olması adına bir örnek verilmesi gerekirse; kadınlarda doğum ve menopoz dönemlerinde yaşanmakta olan strese bağlı olarak bu enerjinin uyandırılabilmesi mümkündür. Aynı şekilde yakın bir kimsenin kaybı, boşanma ve işten atılma gibi son derece travmatik deneyimler de kundalini enerjisini uyandırabilme etkisine sahip durumdadır.
Kundalini, vücutta var olduğu düşünülmekte olan 7 farklı çakra tipine de odaklanmaktadır. İnsanda bulunan kuyruk sokumundan başlamak suretiyle, kafanın tepesine kadar ulaşmakta olan, boru biçiminde bir kanal olduğu düşünülmektedir. Bu kanala omurilik kanalı da dinilebilmektedir. Bu hayali kanala Sushumma Nadi adı verilmektedir.
Uzun dönem meditasyon yapmakta olan bütün Yogi‘lerin hedefi, Kundalini enerjisini Sushumma Nadi kanalından geçirerek kafanın tepesinde bulunan taç çakra ile birleştirmek olmaktadır. Kundalini enerjisi taç çakraya doru yükseliş gösterirken, diğer çakraların da açılmasını sağlamaktadır. Bu sayede de insan vücudunda bulunan çakra merkezleri etkin bir şekilde çalışmaya başlamaktadır
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KUNDALİNİ UYANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Aşağıdaki belirtiler uyanan kundalinin genel belirtileri olarak görülürler:
- Kas seğirmeleri, kramplar ya da spazmlar
- Yoğun sıcaklık veya serinlik hissi
- Artış gösteren ya da azalan cinsel arzular
- Enerjinin hızla akması ya da bedende dolaşan yoğun elektrik
- Yemek yeme ve uyku modellerinde değişiklikler ortaya çıkması
- Baş ağrıları, kafatasında basınç oluşması
- Sindirim sistemi sorunları
- Hızla kalp atışı ve göğüste ağrılar
- Kol ve bacaklarda uyuşukluk ya da ağrı
- Zihinsel karışıklık; konsantre olmada güçlük çekilmesi
- Kaşınma, iğne batması, titreşme, karıncalanma, tüylerin ürpermesi hislerinin ortaya çıkması
- Aşırı hiperaktiflik vakaları veya tersine, aşırı yorgunluk
- Yaşanan ani duygusal patlamalar
- Kasıt olmaksızın yapılmayan ve kontrol edilemeyen kendiliğinden sesler çıkarma durumu
- Vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ağrılar ve blokajlar
- İstemsiz olarak yapılan bedensel hareketler
- Hızlı ruh hali değişiklikleri; aşırı üzüntü, öfke, depresyon
- İçsel ses veya sesler işitme
- Değişiklik gösteren bilinçlilik halleri
- Psişik deneyimlerin yaşanmaya başlaması
- Yaratıcılık yönünde artış görülmesi
- Anlayışta artış ve hassaslık
KUNDALİNİ ENERJİSİ NE İŞE YARAR?
Kundalini enerjisi insanın yaşadığı anın farkındalığını daha fazla yaşaması adına daha berrak bir zihine sahip olmasını sağlar.
Doğu mistisizmi ve yoga felsefesinde çok sık olarak karşımıza çıkan Kundalini enerjisi, tüm çakraları hayata geçirir ve bunun sonucu olarak da, bir bireyin kendisini çok daha iyi bir şekilde tanımasını ve evrendeki mevcut yerini daha iyi bir şekilde anlamasını sağlayan bir unsuru oluşturmaktadır.