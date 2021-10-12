Kundali, enerji ve farkındalık konularına ilgi duyan hemen hemen her bireyin sıklıkla duyduğu, bir konu olma özelliği barındırmaktadır. Fakat kundali konusunu duyan her birey bu konu hakkında bilgi sahibi olmamaktadır. Bundan dolayı sizin için çok merak edilen Kundalini nedir? Kundalini uyandığı nasıl anlaşılır? Kundalini enerjisi ne işe yarar tüm detayları ile derledik.

KUNDALİNİ NEDİR?

Kundali konusuna ilgi duyan bireylerin sayısında her geçen gün çok ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu bakımdan hakkında doğru bilgi verilmesi gerekli olan önemli konular arasında kendisine yer bulmaktadır. Bir hayli sıklıkla sorulan kundalini nedir sorusunun cevabını şu şekilde vermek mümkündür:

Buna göre kundali vücutta uyuyan bir enerjidir. Bu enerjinin uyandırılabilecek nitelikte bir enerji olduğunun vurgulanmasında da büyük bir yarar olacaktır.

Kundalini enerjisi, belirli meditasyon ve yoga pratiklerinin düzenli olarak yapılması yoluyla uyandırılabilmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra insanların yaşamış olduğu ağır travmalar ve önemli olaylar neticesinde uyandırılabilmesi mümkün olmaktadır.

Konun her birey tarafından daha anlaşılabilir olması adına bir örnek verilmesi gerekirse; kadınlarda doğum ve menopoz dönemlerinde yaşanmakta olan strese bağlı olarak bu enerjinin uyandırılabilmesi mümkündür. Aynı şekilde yakın bir kimsenin kaybı, boşanma ve işten atılma gibi son derece travmatik deneyimler de kundalini enerjisini uyandırabilme etkisine sahip durumdadır.

Kundalini, vücutta var olduğu düşünülmekte olan 7 farklı çakra tipine de odaklanmaktadır. İnsanda bulunan kuyruk sokumundan başlamak suretiyle, kafanın tepesine kadar ulaşmakta olan, boru biçiminde bir kanal olduğu düşünülmektedir. Bu kanala omurilik kanalı da dinilebilmektedir. Bu hayali kanala Sushumma Nadi adı verilmektedir.

Uzun dönem meditasyon yapmakta olan bütün Yogi‘lerin hedefi, Kundalini enerjisini Sushumma Nadi kanalından geçirerek kafanın tepesinde bulunan taç çakra ile birleştirmek olmaktadır. Kundalini enerjisi taç çakraya doru yükseliş gösterirken, diğer çakraların da açılmasını sağlamaktadır. Bu sayede de insan vücudunda bulunan çakra merkezleri etkin bir şekilde çalışmaya başlamaktadır

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KUNDALİNİ UYANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Aşağıdaki belirtiler uyanan kundalinin genel belirtileri olarak görülürler:

Kas seğirmeleri, kramplar ya da spazmlar

Yoğun sıcaklık veya serinlik hissi

Artış gösteren ya da azalan cinsel arzular

Enerjinin hızla akması ya da bedende dolaşan yoğun elektrik

Yemek yeme ve uyku modellerinde değişiklikler ortaya çıkması

Baş ağrıları, kafatasında basınç oluşması

Sindirim sistemi sorunları

Hızla kalp atışı ve göğüste ağrılar

Kol ve bacaklarda uyuşukluk ya da ağrı

Zihinsel karışıklık; konsantre olmada güçlük çekilmesi

Kaşınma, iğne batması, titreşme, karıncalanma, tüylerin ürpermesi hislerinin ortaya çıkması

Aşırı hiperaktiflik vakaları veya tersine, aşırı yorgunluk

Yaşanan ani duygusal patlamalar

Kasıt olmaksızın yapılmayan ve kontrol edilemeyen kendiliğinden sesler çıkarma durumu

Vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ağrılar ve blokajlar

İstemsiz olarak yapılan bedensel hareketler

Hızlı ruh hali değişiklikleri; aşırı üzüntü, öfke, depresyon

İçsel ses veya sesler işitme

Değişiklik gösteren bilinçlilik halleri

Psişik deneyimlerin yaşanmaya başlaması

Yaratıcılık yönünde artış görülmesi

Anlayışta artış ve hassaslık

KUNDALİNİ ENERJİSİ NE İŞE YARAR?

Kundalini enerjisi insanın yaşadığı anın farkındalığını daha fazla yaşaması adına daha berrak bir zihine sahip olmasını sağlar.

Doğu mistisizmi ve yoga felsefesinde çok sık olarak karşımıza çıkan Kundalini enerjisi, tüm çakraları hayata geçirir ve bunun sonucu olarak da, bir bireyin kendisini çok daha iyi bir şekilde tanımasını ve evrendeki mevcut yerini daha iyi bir şekilde anlamasını sağlayan bir unsuru oluşturmaktadır.