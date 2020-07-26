Künefe nasıl yapılır? Evde künefe yapımı
Künefe sevenler buraya... Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır? İşte size künefe tarifi...
26 Temmuz 2020, Pazar 19:25 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte kısıtlamalar kapsamında evimizin mutfağı adeta şenlendi. Şimdiye kadar yapmadığımız birçok şeyi pandemi sürecinde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız bu damaklarımızı şenlendiren lezzet yolculuğuna künefe ile devam edelim mi? Evde künefe de yapabilirsiniz. Hiç zor değil. Üstelik malzemesi de az. İşte ağzınızı tatlandıracak künefe tarifi...
Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:
- 200 gr tel kadayıf
- 100 gr tereyağ
- 200 gr dil peyniri
- Şerbeti için: 1,5 su bardağı şeker,
- 1,5 su bardağı su,
- 3-4 damla limon suyu
- Üzeri için kaymak
Künefe nasıl yapılır?
1- Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın.
2- Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun.
3- Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın.
4- Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın,
5- Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın.
6- Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun.
7- Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
8- Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.
Künefe yapmanın püf noktaları:
1- Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.
2- Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.
3- Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.