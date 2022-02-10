Künefe ve baklavadan NFT üretildi

Birçok gerçek varlığı dijital ortama taşımayı mümkün kılan NFT projelerine sıra dışı bir yenilik de Türkiye’den geldi. İstanbul'da bulunan bir künefe dükkanı, tatlıyı NFT'ye dönüştürdü. Restoranın işletme ortağı Ercan Kılıç, baklava, dolama ve Antep Fıstığını da NFT'ye çevirdiklerini söyledi.

"Ürettiğimiz NFT’lerden 5’ini takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz” diyen Kılıç, "Çok yakında sanal evren metaverse’te de bir konsept çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.