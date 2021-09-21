Hürriyet gazetesinin üç yazarı Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, milli takımdaki Stefan Kuntz tercihini değerlendirdi. Yazarlar, Kuntz tercihinin doğruluğunu tartıştı ve yerine kimin tercih edilebileceği konusunda fikir belirtti. İşte o yorumlar:
Futbol Okan Buruk neden olmadı? 'Kuntz'da çok fazla soru işareti var!'
Mehmet Arslan: Bu tercihten sonra Türk hocalar kendini sorgulamalı
Alman Ümit Milli Takım hocası, Türk Milli Takımı’na teknik direktör oluyorsa, bundan en çok ders çıkarması gerekenler Türk hocalar olacaktır. İstisnaları elbette bir yana bırakıyorum, ama her kaybedilen maçı hakeme, medyaya, futbolcuya bağlayan ve özeleştiriden yoksun hocalarımız var. Yurt dışına açılmaktansa, yerel olmayı kabullenen ve ezber bozan hocalarımızın sayısı ne yazık ki çok az. Bu, işin bir yanı. Diğer yanı ise Kuntz tercihi. Alman futbol ekolünden bir hocanın tercih edilmesi iyi. Ama üst seviyede herhangi bir başarısı olmaması kötü. TFF öyle bir hoca getirmeliydi ki, tüm eleştirileri göğüsleyebilsin. Ama olmadı. Bize de başarı dilemek kaldı.
Uğur Meleke: En doğru tercih Okan Buruk'tu
Şaşırdığım bir tercih oldu. Kuntz’un hem 8 sene Kaiserslautern süreci, hem de spor yönetimi lisansı olduğu için belki öyle bir pozisyona getirilecektir diye umut etmiştim. Ancak TFF, hiçbir 1.Bundesliga deneyimi olmayan bir koça milli takım görevini verme riski aldı. Bence şu anda milli takım için en uygun isim Okan Buruk’tu. Rangnick ya da Conte ayarında bir yabancıyı getiremiyorsak görevi Okan Hoca’ya vermeliydik
Güntekin Onay: Soru işaretleri çok
Kuntz'un Alman U21 ve U23 takımları dışında teknik adamlık deneyimi yok. Ligimizi ve oyuncu havuzunu ne derece tanıyor? Bu da ayrı bir soru işareti. Ancak bu noktada Hamit Altıntop’un tercihine güvenmek durumundayız. Ayrıca şu an kulüp çalıştırmayan Türk teknik adamlar arasında kamuoyunu çok da tatmin edecek bir isim yoktu. Kuntz, kadroda ve oyun planında değişiklikler yapacak mı? Bu da ayrı merak konusu.
Okan Buruk neden olmadı?
Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk'un adı milli takım için ciddi ciddi geçiyordu. Görüşmeler yapıldığı da iddia edildi ancak anlaşma gerçekleşmedi.
Okan Buruk'un geçtiğimiz yaz Göztepe ve Alanyaspor'dan da teklif aldığı biliniyor. Genç teknik adamın ise cevap olarak, "Çok ciddi sağlık sorunları ile uğraşıyorum. Teklifiniz beni onurlandırdı. Ancak en azından 2021 yılını dinlenerek tamamlamak istiyorum” demişti.
Lig Radyo'dan Mehmet Ayan'a göre, Okan Buruk'un kendisi değil ancak evinden birinin ciddi sağlık sorunları var ve bu yüzden bir süre dinlenmek istiyor.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Watford teknik direktöründen Ozan Tufan açıklaması