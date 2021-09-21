Okan Buruk neden olmadı?

Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk'un adı milli takım için ciddi ciddi geçiyordu. Görüşmeler yapıldığı da iddia edildi ancak anlaşma gerçekleşmedi.

Okan Buruk'un geçtiğimiz yaz Göztepe ve Alanyaspor'dan da teklif aldığı biliniyor. Genç teknik adamın ise cevap olarak, "Çok ciddi sağlık sorunları ile uğraşıyorum. Teklifiniz beni onurlandırdı. Ancak en azından 2021 yılını dinlenerek tamamlamak istiyorum” demişti.

Lig Radyo'dan Mehmet Ayan'a göre, Okan Buruk'un kendisi değil ancak evinden birinin ciddi sağlık sorunları var ve bu yüzden bir süre dinlenmek istiyor.