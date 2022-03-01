İşte Stefan Kuntz'un Lig Radyo röportajından öne çıkanlar:

"Avrupa ile mücadele etmek için 12 kilometreden az koşamayız. Milli takımdaki oyuncular elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar yoksa forma şansı bulamazlar.

Almanya 2000’de yapılanmaya başladı 14 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak. Ben teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerimi paylaşacağım. Akademi sistemi şart, okul futbol işbirliği şart.

Portekiz maçı öncesi oyuncularımın form durumundan memnunum. Enes Ünal harika gidiyor. Dorukhan Toköz sağlıklı olursa kadroda olacak. Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim. Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız."