Kupa Voley'in ana sponsoru Axa Sigorta

AXA Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği Kupa Voley’e 2018-2019 sezonunda isim sponsoru oldu.

01 Ekim 2018, Pazartesi 01:58
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Kadınlarda 19’ncusu, erkeklerde 26’ncısı düzenlenecek turnuvanın sponsorluk anlaşmasında imzalar 25 Eylül’de atıldı. İmza törenine AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXA Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan katıldı. Son yıllarda sağlık ve esenlik çalışmalarına odaklanan AXA Sigorta, bu sponsorluk kapsamında topluma daha aktif bir yaşam sürmeleri için ilham verecek aktiviteler gerçekleştirecek.

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