Tropik Orta ve Güney Amerika'nın dağlarında yetişen küpe çiçeğinin 100'e yakın türü vardır. Süs bitkisi olan küpe çiçeği genel olarak kuru olmayan, rüzgarlı yarı gölgelik yerlerde yetişmeyi sever. . Peki, küpe çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Küpe çiçeği hikayesi nedir? Küpe çiçeği hakkında bilinenler...

KÜPE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kış aylarında çiçeğinizi evin içinde bakmanız, gelişimi için daha faydalı olacaktır. Ancak hangi koşulda olursa olsun, küpe çiçeğini 5 derecenin altında bırakmamanız gerekir.

Çiçeklerini kolay kolay dökmeyen küpe çiçeği, yarı gölge yerleri sever. Direk güneş ışığına maruz kalırsa çiçeklerini dökmeye başlar.

Tohum ve çelik ile üretimi yapılır ancak tohumla küpe çiçeği üretimi çok önerilmez.

Saksı değişimi yılda bir defa yaz sıcakları başlamadan, ilkbaharda yapılır.

Seçtiğiniz saksıların mutlaka drenaj deliği olmalıdır, yoksa fazla olan su bitkinize zarar verir.

Küpe çiçeğinin toprak isteği gevşek topraktır. Yani geçirgen topraklardan hoşlanırlar.

Toprağı fazla sıcak olmamalıdır yoksa çiçekleri dökmesine sebep olabilir.

Gübreleme işlemi ilkbahar ortasından yaz sonuna kadar haftada 1 kez yapılmalıdır.

Sulama fazla olursa çiçeğin tomurcukları dökülmeye başlar. Yaz aylarında sulama miktarınızı artırıp, kış aylarında azaltmanız gerekir.

Küpe çiçeği bakımı için budama da önemlidir. Budama kış aylarında yapılmalıdır.

KÜPE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Küpe çiçeği narin dallara sahiptir. Uzun yıllar yetiştirebileceğiniz bu çiçeği dış mekanda bir süs bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Bitkinin dallarından çiçekleri aşağı doğru sarkar. Çiçekleri kırmızı, mor, beyaz ve pembe renklerindedir. Küpe çiçeği 2 renkli olacak şekilde bir görüntüye sahiptir. Dış görüntüsü ile herkesi büyüleyen ve gerçekliği tartışılan bu çiçeğin, her yıl çiçek vermesi için düzenli bakım yapılması gerekir. Bu bakım içerisinde en önemli faktörler doğru sulama, güneşlenme, gübreleme ve ilaçlamadır. Ocak ayında dikilmesi önerilir.

KÜPE ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



