Ekonomi Kur korumalı mevduat bilgilerinin BDDK paylaşacak

Kur korumalı mevduat bilgilerinin BDDK paylaşacak

Ekonomi

Kur korumalı mevduat bilgilerinin BDDK paylaşacak

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarına ilişkin veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılacak.

10 Şubat 2022, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacak.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bilgiler 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren paylaşılmaya başlanacak.

BDDK'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ilgili maddeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 21.12.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 29.12.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükler Kurumumuz periyodik yayınlarında 14.02.2022 tarihinden itibaren paylaşılacaktır. "


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