Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketler yurt dışından transfer ettikleri dövizi TL hesabına çevirerek kur korumalı vadeli mevduat sistemine dahil olabilecek.
18 Şubat 2022, Cuma 01:24 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Gurbetçi Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurt dışından getirdikleri dövizi TL hesabına çevirerek ilave getiri sağlayan kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak.
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