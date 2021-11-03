Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önceki yıllara göre önemli oranda geriledi.

Suyun yüksek olduğu dönemlere göre derinliği 50 metre azalan Almus Baraj Gölü'nde daha önce sular altında olan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan adacık da gün yüzüne çıktı.

Su seviyesinin gerilemesi, Almus Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan 39 üreticiyi de olumsuz etkiledi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, ilçelerinde baraj inşaatına 1961 yılında başlandığını söyledi.

İnşaatın 1966 yılında tamamlanarak barajın hizmet vermeye başladığını belirten Özer, 1967 yılında barajda su seviyesinin en üst seviyeye çıktığını dile getirdi.

Özer, 1993 yılında barajın aşırı doluluk nedeniyle taştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şu anda kuraklıktan olayı baraj gölümüz çok kötü durumda. En büyük etken, yağışların az olması, kışın biraz daha kurak gitmesi. Bundan dolayı muzdaribiz. Bu baraj olduğu için turizm yapıyoruz ama baraj elimizden giderse turizmle alakamız kalmaz. Barajımızın korunmasını istiyoruz."

Barajda önceki yıllarda bir kez kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandığını bildiklerini anlatan Özer, "1977 yılında böyle bir kuraklık yaşanıp barajın su seviyesinin Tufantepe dediğimiz yerde boğaza kadar indiğini büyüklerimiz anlatır ama biz bunu görmedik. Ben 46 yaşındayım, ilk defa baraj seviyesinin bu kadar düştüğünü görüyorum." ifadesini kullandı.

Balık üreticilerinin de su seviyesinin düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayabileceklerini vurgulayan Özer, "Balıklar da oksijen istiyor. DSİ raporlarına göre, su maksimum seviyeye ulaştığında göl yüzeyinin yüzde 5'ini kullanıyoruz. Şu anda ise bu rakam yüzde 3'ler seviyesinde. Göl havzası daralıyor." dedi.

AA