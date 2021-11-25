Kuraklık desteği ödemeleri, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, buğday, arpa, mercimek, nohut, çavdar ve yulaf ürünlerini eken ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçilere verilecek. Desteklerin miktarı ise hasar tespitlerine göre belirlenecek. Peki, Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Ziraat Odası Başkanı’nın kuraklık desteği ödemeleri açıklaması

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteğinin ne zaman yatacağı, illerin tarım müdürlüklerince ilanların farklı tarihlerde açılması nedeniyle Kasım ayından sonra netlik kazanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ çiftçilerin faydalanacağı kuraklık desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplara yatırılacağı bilgisini aldıklarını aktardı.

Başkan Çetindağ konuya ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz biliyorsunuz ki 2021 kuraklık yılı oldu. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitleri tutmuştu. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla ilgili dekara 100 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteklerle ilgili çalışmalar Sivas’ımızda başladı. Ortalama yüzde 40, yüzde 50 mazot ve gübre desteği gibi çiftçilerimize bu sene kuraklık desteği verilecekti. Çiftçilerimiz bize bu desteğin ne zaman verileceğini sormaktaydı. Biz de Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Yılbaşından önce yani Aralık ayı içerisinde kuraklık desteğinin verilmesi düşünülüyor. İnşallah bu kuraklık desteği verilir. Çünkü 2021 yılı kuraklıkla geçti. Şu anda biz tohumları ektik, bu gidişle 2022 yılı da kurak geçecek. Çiftçilerimiz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntıda. Kuraklık desteği çiftçilerimize ilaç gibi gelecek. Buradan yetkililerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda, yılbaşından önce kuraklık desteğinin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz” dedi.

KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNİ KİMLER ALABİLİR?

Kuraklık desteği ödemelerini Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunan ve buğday, arpa, mercimek, nohut, çavdar ve yulaf ürünlerini eken çiftçiler alabiliyor.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.