Kuraklık desteği ödemeleri yattı mı? Bakan Pakdemirli açıkladı!

Kuraklık desteği ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilirken, ödemelerin dekar başına 30 TL’den 100 TL’ye kadar çıkabileceği belirtildi. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kuraklık desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı bilgisini paylaştı…









KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık desteği ödemesi, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere verilecek.

Ödemeler, yetersiz yağış sebebiyle kuru şartlarda üretimi yapılan arpa, buğday, tritikale, yulaf, çavdar, mercimek ve nohut ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzerinde bir verim kaybı yaşanması halinde yapılacak.

Verim kaybı ise meteorolojik veriler ve TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Ayrıca tespit edilen verim kaybı oranlarına göre destek miktarı dekarda 30 TL ile 100 TL arasında olacak.

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Kuraklık desteği ödemelerine ilişkin müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. 3 Aralık 2021 Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 TL’lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasına göre,

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin TL,

Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin TL,

Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin TL,

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin TL ödeme yapılacak.