Kuraklık hasar ödemeleri, özellikle son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin daha fazla görüldüğü dönemlerde çiftçiler için bir nebze de olsa rahatlık sağlıyor. Bu nedenle de kuraklık hasar ödemelerine ilişkin beklentiler yıl boyunca devam ediyor. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuraklık hasar ödemelerinin ne zaman yatacağını açıkladı…

KURAKLIK HASAR ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TARSİM’in Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL tutarındaki kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapacağını kaydetti. Bakan Pakdemirli, toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacağını da belirtti.

Bakan Pakdemirli açıklamasında ayrıca, Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacağının da altını çizdi.





BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA, HASAR İHBARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Bitkisel Ürün Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; 0850 250 82 77 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra "3"ü tuşlayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulaması ile birlikte, tarsim.gov.tr TARSİM Mobil Uygulama üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabiliyor.

Bitkisel Ürün Sigortasında, teknik olarak hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayacak sürede, ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Sigortalı, hasar ihbarını sigortacı, sigorta acentesi veya şirketi aracılığıyla, sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede TARSİM’e yapar. Ancak, bu süre rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşamaz.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları acentesi veya sigorta şirketi aracılığıyla TARSİM’e bildirmekle yükümlüdür:

Sigorta poliçe numarası,

İhbarı yapanın adı, soyadı ve telefon numarası,

Hasar nedeni,

Hasarın gerçekleştiği tarih ve acenteye bildirim tarihi