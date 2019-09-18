'Kural hatası için başvuruda bulunacağız'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda imzalanan sponsorluk anlaşmalarının ardından yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri mücadelede kural hatası yapıldığını düşündüklerini belirterek, "İtirazımız olacak. Maç bittikten sonra 3 gün süre var. TFF Başkanlığı'na başvuru yapmamız gerekiyor. Onlar da itirazı Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yolluyor. İnceleme tamamladıktan sonra MHK, görüşünü yönetim kuruluna iletiyor. İncelememizi yapıyoruz. Bir pozisyonda görüntü sıkıntısı var. Yayıncı kuruluş bu konuda bize görüntüyü verdi. Gerekli başvuruyu en kısa sürede yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor maçında ilk yarının son dakikalarında golü kalelerinde gördüklerini hatırlatan Ali Koç, "İkinci yarı fark da atabilirdik ya da yiyebilirdik. O zamana kadar bariz üstünlüğümüz vardı. 1-0 öndeydik. İki pozisyonda direkt sonucu etkileyen olaylar... Bunlar olmasa maçın sonucu nasıl olurdu kimse bilemez. Kural hatası yapıldığı takdirde maçın tekrarlanması gerekiyor. Yıllar önce Donk'un olayı vardı. MHK, kural hatası yok diye görüş belirtmişti ama mücadele tekrarlandı." diye konuştu.

Futboldaki yeni kuralların birçok kesim tarafından tam olarak idrak edilemediğini kaydeden Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyonun kulüplere, hakemlere, sporculara ve medyaya sağlıklı bilgilendirme yapması önemli. Zaman ne gösteririz göreceğiz. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bizi bu sürece itti üst üste 2 hata. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Önemli olan sağlıklı inceleme çerçevesinde algı operasyonuna maruz kalmadan olayın incelenmesi ve doğru karar verilmesi."

MHK Başkanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamalar

Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in kural hatası hakkında bir gazeteye yaptığı iddia edilen açıklamalarla ilgili şunları kaydetti:

"Gazetede çıkmış. İhtimal vermek istemiyorum. MHK Başkanı son derece tecrübeli. Futbol için önemli bir değer. Hakem dünyasının dışından birinin atanması son derece olumlu. Böyle bir hata yapacağını sanmıyorum. Gerçek olmadığını düşünüyorum. Hukuk kurulları diye bir lafı geçiyor. Böyle bir kurul yok. İtiraz olmadan böyle bir açıklama yapılmasının imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Haberi yapan isim de manidar. Ses kaydını duyarsam inanırım. Açıklamada bulunduysa da yanlış olmuş."

"Onların fıtratında olan bir şey"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, bir basın mensubunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in söylediğini iddia ettiği "Organize yapılan işler profesyonel yapılmaya başlandı", "Maçlar Avrupa'da sahada Türkiye'de ise masada kazanılıyor" açıklamalarına şu şekilde cevap verdi:

"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız."

Nihat Özdemir'e hediye edilen dergi kupürü

Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürünün çerçeveletilmiş halinin federasyon başkanı Nihat Özdemir'e takdim edilmesinin eleştirilmesine şu şekilde cevap verdi:

"Bunlar sizin yarattığınız olaylar. Yıldırım Demirören, Beşiktaş başkanıydı. Haluk Ulusoy, Galatasaray kongre üyesiydi. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca... Bu beni rahatsız etmiyor. Bu, işin doğasında var. Nihat Bey olunca niye gündeme geliyor anlamakta zorluk çekiyorum. Algı operasyonu başladı bile. Türk futbolu yıllardır algı operasyonu üzerinden yönetilmeye çalışılıyor. Biz az konuşuyoruz, öz konuşmaya dikkat ediyoruz."

"Çok fazla hakem hatası var demek için erken"

Ali Koç, Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında çok fazla hakem hatası yapıldığı iddialarına katılmadığını söyleyerek, "Çok fazla hakem hatası var demek için erken. Olayın bence vahim olan kısmı, federasyon üzerinde baskı için gereksiz polemik oluşturuluyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Şu an hakem hatası yapılıyor diyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kim ortalığı ateşe çeviriyor ortada. Polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Vakur durmaya ve büyük resme önem vermeye devam ediyoruz. Kavga ederek hiçbir yere varamayız." değerlendirmesinde bulundu.

AA