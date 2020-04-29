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Magazin Kural tanımayan ünlü isimler yasak bitince sokağa fırladı

Kural tanımayan ünlü isimler yasak bitince sokağa fırladı

Magazin

Kural tanımayan ünlü isimler yasak bitince sokağa fırladı

4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte ünlü isimler sokaklara akın etti. Kimi sevgilisine koştu, kimi yürüyüşe çıktı, kimi de arabasında görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

29 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ünlüler de kendilerini cadde ve sokaklara attı. Kimi hiçbir önlem almayarak hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye attı. Etiler’deki bir otobüs durağında görüntülenen Kaya Çilingiroğlu “Bankaya gireceğim, gölge olduğu için buraya oturdum. Sosyal mesafeyi koruyorum” dedi. Ancak maske takmamıştı.

Sevgilisine koştu

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’ın, Ulus’taki sitesine şoförlü VİP minibüsüyle gitti. Kapıda özel cihazla ateşi ölçüldü.

Demet Akbağ, Bebek sahilinde Sinan Albayrak ise Etiler’de yürüyüşteydi. Maskesiz Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, Bebek’te araçlarıyla seyir halindeyken görüntülendi.

Bisikletiyle bir midyecinin önünde duran Serdar Ortaç sohbet sırasında sosyal mesafeyi hiçe saydı.

67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına yine aldırmadı! Kuruçeşme’de maskesiz görüntülendi. Çetin daha önce de 3 kez bu yasağı delmişti.

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