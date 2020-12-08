Türkiye Kurallara uymayan polisler Rize Valisi'ne yakalandı

Kurallara uymayan polisler Rize Valisi'ne yakalandı

Türkiye

Kurallara uymayan polisler Rize Valisi'ne yakalandı

Rize Vali Kemal Çeber corona virüs tedbirleri kapsamında, bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memuruna para cezası verilmesini istedi. Vali Çeber, cezayı kendisi ödeyerek herkesi kurallara uymaya çağırdı.

08 Aralık 2020, Salı 14:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Covid-19 ile mücadele kapsamında yetkililerce denetimlerin yürütüldüğü Rize'de, içeriye müşteri almaması gereken bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memurunun oturduğu tespit edildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yapılan çalışma neticesinde Vali Kemal Çeber’in talimatıyla polis memurlarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket" nedeniyle kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplam 1176 lira ceza kesildi.

Polis memurlarının cezasını ödeyen Vali Çeber, AA muhabirine, bundan sonra da aynı denetim hassasiyetinin gösterileceğini, cezaların yazıldığı kamu görevlileri tarafından ödeneceğini belirterek, kararın başta kolluk teşkilatları olmak üzere topluma örnek davranışlar sergilemek durumunda olan tüm kamu personeline örnek olması gerektiğini söyledi.

Çeber, sağlık personeli başta olmak üzere güvenlik güçlerinin ve salgınla mücadele eden tüm kamu görevlilerinin yorucu bir dönem geçirdiğini söyledi.

Salgın ile mücadelede en önde olan sağlık ve güvenlik ekiplerine teşekkür eden Çeber, "Mücadelemizde ön safta hep onlar var. Sağlıkçılarımızın ve güvenlik görevlilerimizin moralini yüksek tutmak görevimiz ama vatandaşa örnek olması gereken kişiler dikkatli olmalı. Böyle hataları bir şekilde hatırlatmak lazım. İlk olması nedeniyle önemli bir örnek ve bir daha olmaması için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." dedi.

Rize'deki covid-19 denetimleri 

Rize'de Kovid-19 ile mücadeleye başlandığı dönemden itibaren 373 kişi izolasyon kurallarını ihlal etti. Bunlardan büyük çoğunluğu yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulurken bu kişiler hakkında idari işlem başlatıldı. Bu kişilerden 32'sinin yurtlardaki izolasyon süreci devam ediyor.

Kentte 23 bin 662 iş yeri denetlenirken, 77 iş yerine idari para cezası uygulandı. Salgın döneminde emniyet bölgesinde 33 bin 50 kişi uyarılırken, 20 yaş altı 173, 65 yaş üstü 179 kişiye işlem yapıldı. Jandarma bölgesinde ise 637 kişiye işlem yapıldı.

Kentte 977 engelli ve yaşlı kişinin talebi karşılandı, 2 bin 876 kişiye yardım paketi ulaştırıldı.

İlgili Haberler
Macaristan Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedirGram altın 469,8 liradan işlem görüyor! İşte altın fiyatlarıİçişleri Bakanlığı'ndan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi açıklamasıAynı kadından çocuğu olan 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen çocuklarını arıyor




Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Buyurun merkeze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hedefimiz yüksek teknoloji olmalı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Siyaset üstü bir mesele: Aşı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cemal Reşit Rey’de “Mücbir Sebep”...
Oral Çalışlar
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi açıklaması