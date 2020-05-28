Türkiye Kurallara uyulmayan Malatya'da vaka sayısı arttı! Valilik uyardı

Kurallara uyulmayan Malatya'da vaka sayısı arttı! Valilik uyardı

Türkiye

Kurallara uyulmayan Malatya'da vaka sayısı arttı! Valilik uyardı

Malatya Valisi Aydın Baruş, son günlerde kurallara uyulmaması nedeniyle 'Covid-19' vakalarının artmaya başladığını belirterek, "Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 4 günlük kısıtlamanın ardından Malatya'da halk, sokaklara akın etti.

Vali Aydın Baruş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Corona virüs vakalarının arttığını belirterek, kurallara uyulması çağrısı yaptı. Baruş, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim, maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et" dedi. 

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