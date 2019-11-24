Kurbağa Olaf tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi

Teksas'taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi ile ortak bir çalışma yürüten bilim insanları, nesli tükenmek üzere olan Porto Riko tepeli kurbağasının üremesi için yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları, ilk kez tüp bebek yöntemi ile kurbağa dünyaya gelmesini sağladılar. Sperm donörü ile başarılı bir şekilde hayata merhaba diyen ilk kurbağaya Olaf ismi verildi. Olaf, 300 donörün arasından sıyrılan ilk kurbağa. Foth Worth hayvanat bahçesinin yöneticisi Diane Barber, yaptığı açıklamada, 'Çok ama çok heyecanlandık. Metamorfoza girip girmeyeceklerini görmek için nefesimizi 30 gün tuttuk. Genelde kurbağalarımızı isimlendirmiyoruz, ancak bu özel olarak tanınmayı hak ediyor' dedi. Berber, geçen yıl güneybatı Guayanilla kasabasına seyahat eden ve daha sonra tekrar vahşi doğaya bırakılan altı erkek Porto Rikolu tepeli kurbağadan meni toplamak için çalışan bir ekibin parçasıydı.

Bilim insanları, doğal yaşam alanlarındaki kurbağaları seçerken, dişilerde cinsel olgunluğa erişmiş olduğunu işaret eden ve kurbağaların ellerindeki nuptial pad'lerin bulunmasına dikkat ettiler. Araştırmacılar, kurbağalardan sperm alabilmek için onların işemelerini sağladılar. Diane Barber, 'Genellikle kendileri işiyorlardı ancak işemek istemeyenler için farklı bir yöntem uyguladık. Biraz tuhaf ama, kurbağaları elinize aldığınızda ve yüzlerine karşı köpek gibi bağırdığınızda bir anda işemeye başlıyorlar' dedi.

Porto Riko tepeli kurbağanın 1960'lara kadar soyu tükenmiş olduğu düşünülmüş ve daha sonra 1980'lerin başında yeniden keşfedilmiştir. Nüfusun çoğu, ABD topraklarının güney yarısında yaşıyor, 1992'den beri hiçbir kara kurbağası görülmedi. Ancak iklim değişimi nedeniyle türleri tehlike altına girdi. diane Barber, nüfusun en istikrarlı olduğu güneybatı sahilindeki Guánica kentinde, yükselen deniz seviyelerinin yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtti. Kurbağalar sahile yakın yerlerde yaşıyorlar ve bilim adamları önümüzdeki yıllarda tuzlu suyun üreme için kullandıkları havuzlara sızacağından korkuyor.

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