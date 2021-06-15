Kurban Bayram ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi
2021 Kurban Bayramı tarihi bayramdan aylar önce aranmaya başladı. Ramazan Bayramı’ndan yaklaşık 2 buçuk ay sonra kutlanan Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ederken hem tatil hem de kurbanlık planları yapılmaya başlandı. Peki, Bayram ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi…
15 Haziran 2021, Salı 12:43 Son Güncelleme:
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İslam dininin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı her yıl milyonlarca Müslüman tarafından eda ediliyor. Bilindiği üzere İslam’ın 5 şartından biri olan Hac ibadeti de Kurban Bayramı zamanında yerine getiriliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı’nın tarihi de ayrı bir önem kazanıyor. Peki, Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Bayram ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi…
2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
16 Haziran 2021 Çarşamba günü itibariyle Kurban Bayramı’na 35 gün kaldı…
KİMLER KURBAN KESEBİLİR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.