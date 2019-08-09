Bayram tatilleri, kara yolu üzerindeki trafik hareketliliği ile birlikte trafik yoğunluğunun arttığı ve doğal olarak trafik kaza riskinin de oluştuğu dönemler oluyor. Kazaların yaklaşık yüzde 90’ı sürücü hatasından kaynaklanıyor.

İçişleri Bakanlığı sürücülere yönelik yaptığı son hatırlatmada, "Yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmalarını, takip mesafesine uymalarını, araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını, yolcu otobüslerinde ve bireysel seyahatlerde ön ve arka koltuklarda oturan herkesin, uzun/kısa mesafe ayrımı olmaksızın kesinlikle emniyet kemeri takmalarını, korumasız yol kullanıcıları olarak tabir edilen yayalara ve bisikletlilere öncelik vermelerini, yaya geçitlerinde daha dikkatli olarak yayalara geçiş önceliğini vermelerini, uykusuz yorgun olarak ve yeterince dinlenmeden trafiğe çıkmamalarını, alışmış oldukları uyku düzeni ve araç kullanma süreleri dışına çıkmamalarını, eğer çıkıyorlarsa kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini, kara yolu üzerindeki çalışma alanlarında daha dikkatli davranarak varsa işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymalarını, kara yolu üzerindeki tesis ve yakıt istasyonları dışında bekleme ve duraklama yapmamalarını, trafik adabına uygun olarak sabırlı, saygılı ve sakin davranmalarını, trafik kurallarına istisnasız uymalarını ve bu kuralların hayat kurtardığı" konusunda uyarılarda bulundu.

İHA