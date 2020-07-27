Kurban Bayramı araç kiralama taleplerini artırdı

Pandemi sonrasında talep artışı yaşayan bireysel araç kiralama sektörü, Kurban Bayramı’nda da hız kesmedi. Sadece Haziran ayında yüzde 60 yükseliş yaşayan bireysel araç kiralama pazarı, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin de ilk tercihi oldu. Geniş portföyü ve karşılaştırmalı çözümleriyle misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla seçme şansı tanıyan araç kiralama platformu Yolcu360, bayram dönemi için ekosisteminde bulunan araçların yüzde 99’unu kiraladı. Bu bayram yaklaşık 10 bin kiralık araç ile yollarda olacak Yolcu360, ortalama 40 bin kişiyi sevdiklerine, hayal ettikleri yerlere ulaştıracak.

Ağırlık ekonomi sınıfı

Yapılan araç tercihlerine bakıldığında ağırlıklı olarak ekonomi grubunun ön plana çıktığını anlatan Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım “Araç fiyatlarının bayram döneminde talepler nedeniyle yükselmesi sonucu ekonomi sınıfına olan ilgi devam etti. Kiralanan araçların yüzde 60’ı ekonomi grubundan. Şu an Kurban Bayramı için yapılan tüm işlemlerin ortalama günlük miktarı 240 TL olarak görünüyor. Gün sayısı arttıkça bu ortalama tutarlar yüzde 25 ila 30 oranında azalıyor. Kiralama süre verilerinin ise 4 ila 8 gün arasında yoğunlaştığını gözlemliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz seneye göre platform trafiklerinin yüzde 130 oranında yükseldiğini belirten Yıldırım talebi karşılamak adına 7/24 çalıştıklarını anlatıyor. Yıldırım şunları söyledi:

Kullanıcılarımızın isteklerine cevap vermek için Misafir Merkezimiz hafta boyunca 24 saat çalışıyor. Özelikle bayram dönemlerinde bloğumuzda da ziyaretçi yükselişi yaşıyoruz. Köprü geçiş ücretleri, levha işaretleri, hız sınırı limitleri gibi içeriklerimiz en çok okunan yazılar olarak ön plana çıkıyor. İlk günden bu yana ‘misafir mutluluğu’ odaklı hareket ediyoruz ve Yolcu360’ı araç kiralama sektörünün daimi açık pazaryeri olarak görüyoruz. Bu mutluluğu sağlamanın yolu da onların beklenti ve isteklerine kulak vermekten, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaktan geçiyor.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için www.yolcu360.com adresi ziyaret edilebilir.







