Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri için heyecan dorukta... Kurban Bayramı için 11 gün gibi kısa süre kalırken milyonlarca emekli bugünlerde ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor. Maaşların da bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor.