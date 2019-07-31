Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ağustos ayının 11'i Kurban Bayramı'nın ilk günü... Bayram yaklaşırken emeklilere 1000 TL'lik ikramiye verilecek. Bu nedenle milyonlarca emekli heyecanlı bir şekilde bu tarihin gelmesini bekliyor. Şu soralar sıkça sorulan soru ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" şeklinde...
Emekli bayram ikramiyeleri için heyecan dorukta... Kurban Bayramı için 11 gün gibi kısa süre kalırken milyonlarca emekli bugünlerde ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor. Maaşların da bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor.