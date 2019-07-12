Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos'ta kutlanacak. İslam alemi deyim yerindeyse bayramı iple çekerken emekliler de bayram ikramiyesini bekliyor. Şu sıralar en çok iletilen soru ise "Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?"

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor.