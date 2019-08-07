Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak. Peki ama Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

KURBAN BAYRAMI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.47'de, Ankara'da 06.33'te, İzmir'de 06.58'de kılınacak. Diğer illerimizde Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için tıklayınız.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Şu şekilde kılınır:

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.