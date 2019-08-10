Çok sayıda Müslüman Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Kurban Bayramı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan çok sayıda vatandaş bayram arifesinde Balıkesir bayram namazı saatini merak ediyor. Balıkesir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte 2019 Balıkesir bayram namazı saati…

Kurban Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazının ardından başlayacak. Bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar camileri dolduracak. Çok sayıda Müslüman yan yana saf tutup bayram namazını kılacak. Cami çıkışlarında büyük küçük herkes bayramlaşacak. Balıkesir'de yaşayanlar şimdiden bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı.

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in takvimine göre 11 Ağustos yani yarın bayramın 1. Günü. Bayram namazı Balıkesir'de saat 06.53'de kılınacak.