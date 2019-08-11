Kurban Bayramı dolayısıyla milyonlarca Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın ediyor. Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağını araştıran vatandaşlar şehirlerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Aydın Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Aydın bayram namazı saati…

Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevincini yaşayan milyonlarca Müslüman sabah saatlerinden itibaren yine Aydın’daki camilere akın etmeye başladı. Bayram namazının kaçta başlayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan namaz saatlerini öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazının ardından başlayacak. Çok sayıda Müslüman yan yana saf tutup bayram namazını kılacak. Cami çıkışlarında büyük küçük herkes bayramlaşacak.

AYDIN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre Kurban Bayramı namazı Aydın’da saat 06.56'da kılınacak. Bayram namazı saati güneşin doğuş saatiyle başlayan kerahat vaktinin sona erdiği saatte başlıyor. Kerahat vaktinin bitişi yani güneşin doğuş saatinden 45 dakika sonrası bayram namazı kılınmaya başlanıyor.



