İslam dininin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı’nda milyonlarca Müslüman dini vecibelerini yerine getirmek için hazırlık yapıyor. İllerde hayvan pazarları kurulurken, kurban pazarlıkları da sıkı şekilde devam ediyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı tarihi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün süren bayram 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram arifeleri yarım gün idari izin kullanılıyor. Kurban Bayramı bu yıl Salı gününe denk geldiği için 19 Temmuz Pazartesi günü kamu çalışanları tam gün izinli olacak.

Hafta sonlarının da birleşmesiyle kamu çalışanları 9 gün tatil yapmış olacak.

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Kurban kesmek Şafii mezhebine göre sünnet olan bir ibadettir. Ancak Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Akıl sağlığı yerinde,

Buluğa ermiş (ergen olmuş),

Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve

Mukim olan her müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.