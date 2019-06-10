Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı?

Ramazan Bayramını geride bıraktığımız bugünlerde Kurban Bayramı aramaları iyice arttı. “Yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen Kurban Bayramı'nın tam tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak. Şimdilik 9 gün bayram tatili olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmış değil.

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’üncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban Bayramı'nda da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecek...