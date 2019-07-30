Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Tarih yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Net tarih konusunda tereddüde düşenlerin sıklıkla yönelttiği soru ise "Kurban Bayramı ne zaman?" şeklinde... Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise araştırılan bir başka konu...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Hem turizmciler hem de vatandaşlar bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma'nın da eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılmasını istiyor. Özellikle turizmciler tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte hareketliliğin de ciddi derecede artacağı görüşünde.