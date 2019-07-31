Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün oldu?

Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği günden bu yana kurban ibadeti yerine getiriliyor. Her sene değişen Kurban Bayramı'nın 2019'da ne zaman kutlanacağı müminler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kurban bayramı tatili için önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, “Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum” diye konuştu.