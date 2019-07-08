Kurban Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman? Temmuz ayının ortalarına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Kurban Bayramı ağustos ayında kutlanacak ama tam tarih bilmeyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’üncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban Bayramı'nda da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecek...