Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı. Milyonlarca Müslüman kendilerine verilen vazifeyi yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Bir yandan Kurban Bayramı'nın net tarihi araştırılırken bir yandan da bazı sorulara cevap aranıyor. Bunlardan bir tanesi de şöyle: Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Hem turizmciler hem de vatandaşlar bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma'nın da eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılmasını istiyor. Özellikle turizmciler tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte hareketliliğin de ciddi derecede artacağı görüşünde.

RAMAZAN BAYRAMI UZATILMIŞTI

3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları açıklanmıştı.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1200 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 7 bin-11 bin lira fiyatlarla satılırken, bu yıl ise küçükbaş fiyatının 1000-1500 lira, büyükbaş fiyatının ise 8 bin 500-13 bin 500 lira olması bekleniyor.

YÜZDE 15 ZAMLI

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 artış olduğunu belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Maliyet artışı ise yüzde 40 oldu. Alım gücünün düşmesiyle talep azalınca, üretici maliyet artışını fiyata aynı oranda yansıtamadı. Maliyet kalemlerini oluşturan bazı takviye ilaçları, bazı yemler ve mazot gibi ürünlerin çoğu ithal edildiğinden, dövizin etkisiyle fiyatları arttı” dedi.

KİLOSU 23 LİRA

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 800 bin büyükbaş, 2.5 milyon da küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl 900 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kesilmesi öngörülüyor. Kurban satışından ise toplamda 10 milyar liralık bir cironun oluşması bekleniyor. Kurbanda toplam tüketilen etin miktarı 200 ton. 2018’de küçükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatı 21, büyükbaşın 23 lirayken, bu yıl ise küçükbaşın 23 lira, büyükbaşın ise 26 liradan başlaması bekleniyor.

KIZILAY'DA 850 LİRA

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri de belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içi 890 lira, yurt dışı ise 725 lira olarak açıkladı. Kızılay da yurt içinde kurban bağışı bedelini 850 lira, yurt dışında ise 725 lira olarak belirledi.