Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kafa karışıklığı yaşayanlar bayramın ilk gününün hangi tarihe geldiğini sorguluyor. Bugünlerde sıklıkla yöneltilen soru "Kurban Bayramı ne zaman?" şeklinde... Bir diğer yandan bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı da araştırılan bir başka mühim konu...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili hakkında yaptığı açıklamada, “9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor.” dedi. Ersoy bunun yanı sıra "Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum’da otellerin hepsi dolu.

Bu bayramda doluluklarda bir sıkıntı yaşanmayacak.” şeklinde konuştu.