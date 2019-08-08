Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil oldu?

Kurban Bayramı yaklaştıkça bayramın ne zaman kutlanacağı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bayramın hangi güne denk geldiği konusunda belirsizlik yaşayanlar "Bayrama kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak edilen bir başka konu...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili hakkında yaptığı açıklamada, “9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor.” dedi. Ersoy bunun yanı sıra "Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum’da otellerin hepsi dolu.

Bu bayramda doluluklarda bir sıkıntı yaşanmayacak.” şeklinde konuştu.