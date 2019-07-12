Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Kurban ibadeti, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Bayram tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Hem turizmciler hem de vatandaşlar bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma'nın da eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılmasını istiyor. Özellikle turizmciler tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte hareketliliğin de ciddi derecede artacağı görüşünde.

RAMAZAN BAYRAMI UZATILMIŞTI

3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları açıklanmıştı.