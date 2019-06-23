Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?
Ramazan Bayramı’nın ardından vatandaşlar internette Kurban Bayramı ile ilgili aramalarını arttırdı. Kurban Bayramına az bir zaman kala internette Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorularını aratıyor. İşte Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm sorular…
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber internette aramalar arttı. İnternette sıklıkla Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? soruları aratılıyor. İşte 2019 Kurban Bayramı’na ilişkin detaylar…
İslam dünyası için mübarek günler arasında yer alan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Hazırlık yapmak isteyenler, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler Kurban Bayramı tarihi ve tatil günlerini merak edip araştırıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’na bugün itibariyle 49. Gün kaldı. Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
KURBAN BAYRAMI’NIN DİNİ HÜKÜMLERİ VE MERAK EDİLEN SORULAR İÇİN TIKLAYIN